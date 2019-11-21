محامي الفنان الشعبي: قضية أطفال "بير السلم" ابتزاز من الأم للأب

قال محمود جعيصة، محامي الفنان الشعبي شادي الأمير، إن القضية الخاصة بـ"أطفال بير السلم" تحولت لقضية للرأي العام، وذلك بعدما تداولها الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وأضاف "جعيصة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "باختصار"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القضية ذات بعد اجتماعي وليس جنائي، وذلك لالتزام الزوج بدفع النفقات، بينما لم ترفع الزوجة أية قضية تفيد برفض الزوج للانفاق على أبنائه، موضحًا أن "الأمير" فوجئ بتداول صور أبنائه، داخل إحدى العقارات في مدينة طنطا، بالرغم من كونهم في حضانة والدتهم.

وأكد محامي الفنان الشعبي، أن الزوجة حررت محضر ضد الفنان، يفيد خطفه لأطفاله، لابتزازه وتعطيله عن عمله، مشيرًا إلى أن الأم هي المسؤول الأول عن رعاية الأطفال، طبقا للقانون.

وتابع: "الأطفال دلوقتي في إحدى دور الرعاية في طنطا، وعمة الأطفال ومرات الأب، حاولوا ياخدوهم، بس الدار رفض، إلا بعد قرار من النيابة، لأنها أصبحت قضية رأي عام".