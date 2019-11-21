صرحت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدفن جثمان ربة منزل ونجلها طفل 3 سنوات، إثر دهس قطار "طنطا - القاهرة" لهما أثناء مرورهما بشريط السكة الحديد بقرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم، من غير المكان المخصص للعبور للمواطنين.

وكان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بمصرع ربة منزل تدعى آية فضل عبد السلام، ونجلها إبراهيم خميس فتحي، طفل 3 سنوات، دهسهما قطار "طنطا - القاهرة" أثناء مرورها لعبور قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم لمحافظة المنوفية.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم، بقيادة الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لمعرفة أسباب الواقعة، وتبين أن ربة المنزل ونجلها كانا يمران شريط السكك الحديدية بالقرية من غير المكان المخصص للعبور للمواطنين .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.