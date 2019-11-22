نشرت صحيفة "تايمز"، اليوم، تقريرا بعنوان بعنوان "دبلوماسيون في سفارة قطر يمارسون ضغوطا على موظفة بريطانية لممارسة الجنس"، يتطرق إلى فضيحة في سفارة قطر بالعاصمة الإنجليزية لندن، حيث تعرضت الموظفة لمضايقات مستمرة من السفير فهد المشيري وصلت إلى مطالبات بممارسة الجنس معها، وذلك وفقا لما نشره موقع "بي بي سي عربية".

وقالت الموظفة ديان كينجسون، 58 عاما، وهي بريطانية نشأت في اليمن، للمحكمة كيف حاول السفير الضغط عليها لممارسة الجنس وعندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشر حين ذلك، كما روت أن دبلوماسيا بارزا آخر ضغط عليها لتنظيم حفلات جنس جماعي والسفر معه إلى كوبا في عطلة.

وخلصت المحكمة إلى أن الدبلوماسيين القطريين نظروا إلى "كينجسون" على أنها "على استعداد لممارسة الجنس مع زملاء من الرجال" لأنها لم تكن مسلمة، وقضت المحكمة بمنحها تعويض قدره 400 ألف جنيه استرليني، بعدما وصلت إلى حافة الانتحار بسبب محنتها التي تعرضها للإهانة والضغوط الجنسية، وما وصفته بـ "حملة شرسة وحقودة" من التحرش الجنسي والتمييز الديني والتي اختتمت بفصلها من عملها.

وقالت "كينجسون"، وهي مطلقة وأم لابنين، للمحكمة إن المشربي حاول ممارسة الجنس معها في جناح إقامته، ووصف لها بالتفصيل كيف فض عذرية فتيات ودعاها لمضغ القات، على أمل إثارتها جنسيا.