بعد سنوات معاناة عاشها أهالي شارع النصر أمام جرين بلازا شرق الإسكندرية، بسبب طول الشارع وظهور مركبة التوك توك، لعدم وجود أي وسيلة مواصلات نقل تنقل السكان من أول الشارع حتى نهاية، والتي تسببت في ازدحام مروري وتكدس يومياً وتشويه المنظر الجمالي للمنطقة، التي أصحبت مكدسة بالسكان، نجح حي شرق في توفير أتوبيس هيئة نقل عام للأهالي لرفع المعاناة عنهم التي استمرت لسنوات طويلة.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، إن الحي نجح في تجربة فريدة من نوعها، وفي ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوه، تم التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير أتوبيس من الهيئة لنقل المواطنين بطول شارع النصر بخط سير بداية من آخر شارع النصر حتى بداية الشارع من شارع 14 مايو والعكس، ذلك للقضاء على ظاهرة التوك توك وما يسببه من أضرار ومخاطر وتكدس مروري بالشارع.

وأضافت أنه جرى تشغيل أتوبيس النقل العام بشارع النصر، وذلك وسط ترحيب واستحسان كبير من المواطنين وذلك لتقليل حدة الزحام والقضاء على العشوائية التي تشوه منظر المناطق المخططة نتيجة لسير التوك توك بها.

وأشارت الي أن تلك التجربة تهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمواطن السكندري حيث سيخدم أتوبيس النقل العام نقل المواطنين وخاصة الطلبة، وموظفي المصالح الحكومية والمستشفيات والبنوك وكبار السن بشارع النصر بداية من آخر الشارع حتى بداية شارع النصر من شارع 14 مايو والعكس.

وأكد على التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لضبط الشارع من السير العشوائي للتوك توك وكذلك فتح الطريق وتسيير حركة المرور.