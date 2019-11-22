باسترداد 32 مليون مترا.. "القاهرة" الأولى في استعادة أملاك الدولة

تمكنت أجهزة محافظة القاهرة على مدار الأسبوع الماضى فقط من تنفيذ 82 إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة خلال "الموجة 14" ليصل إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة المعتدى عليها حتى الآن ما يقارب 32 مليون م2 ، وبذلك تحافظ العاصمة على صدارتها فى هذا الملف.

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه وفقاَ لتقارير المتابعة والتواصل مع تنفيذ كافة الإزالات على مستوى الأربع مناطق، فإن القوات المتواجدة مع حملات الإزالة لتأمينها لم تواجه أي مقاومات أو اعتراضات تذكر، مشيرا أن الأعمال كلها تمت بدون مواجهات ـ وأغلب الحالات عبارة عن مساحات أراضي فضاء مقام عليها مبان غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت تحت الإنشاء.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والأجازات الرسمية، والتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه اغتصاب المال العام والتعدي عليه وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على أراضي الدولة وتوجيه ضربات قاسمة لمافيا الأراضي وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة.

ووجه "عبدالعال" بضرورة تواصل واستمرار النشاط المكثف بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات التأمين لاستعادة كافة أراضى أملاك الدولة المسلوبة والمرصودة وفقاَ للحصر الدقيق بالأحياء، مشدداَ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة وتخصيصها بعد تحديد أولويات الاحتياجات في المنطقة من مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع.