اختتمت، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين لقسم طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس، بالاشتراك مع المؤتمر الخامس للجمعية الأفروآسيوية، وذلك بمركز مؤتمرات أحد فنادق القاهرة.

وقال شريف علوان، رئيس قسم طب و جراحة العيون بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر، الذي أقيم على مدار يومين متتاليين، شهد مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل لصغار الأطباء على التشخيص والعلاج وكذلك عرض للأبحاث العلمية المشاركة في المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر طرح أساليب تشخيصية جديدة لعلاج أمراض وجراحات العيون من بينها جهاز OCTA "جهاز التصوير المقطع الضوئي للأوعية الدموية للشبكية"، فضلا عن أحدث جراحات الليزر والجلوكوما والمياه البيضاء والشبكية ، وكذلك جراحات عيون الأطفال وجراحات الجفون والجهاز الدمعي والمحجر.

وأقيم المؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين في جراحات العيون من جامعات القاهرة والإسكندرية والأزهر والطب العسكري وغيرها من الجامعات المصرية.

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم لفيف من الأساتذة المتفرغين من الخبراء في مجال طب و جراحة العيون ، و كذلك تكريم أفضل أستاذ و أفضل أستاذ مساعد و أفضل طبيب مقيم و أفضل تمريض.

وشهدت فعاليات المؤتمر لفيف من الخبراء والمتخصصين من بينهم الدكتور عبدالرحمن جابر، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور ثروت مقبل، رئيس المجلس الأفروآسيوي لطب وجراحة العيون، والدكتور طارق مأمون، سكرتير المجلس الأفروآسيوي لطب و جراحة العيون.