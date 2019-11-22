عبرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عن صدمتها إزاء مشاهد فيديو لإعدام مواطن سوري على يد مجموعة تتحدث باللغة الروسية في الأراضي السورية، مشيرة إلى احتمال فتح النيابة العامة الروسية تحقيقا في الأمر.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم "إن الكرملين صُدم لمشاهد الفيديو، الذي نشر في وسائل الإعلام، والذي يزعم أن مسلحي شركة (فاجنر) قتلوا جنديا سوريا بوحشية".

وأضاف بيسكوف، "لا أستبعد أن تقوم السلطات الروسية المختصة بإجراء تحقيق"، موضحا أن الفيديو يتضمن مشاهد مروعة وأنه اطلع عليه اليوم.

وتابع المتحدث الروسي: "أوكد أننا لا نملك أي معلومات ولا تربطتنا أي علاقة بهؤلاء الأشخاص الذي قتلوا الجندي السوري".

من جانبها، رفضت النيابة العامة الروسية الإجابة على سؤال حول احتمال تورط مواطنين روس في قتل المواطن سوري، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكانت صحيفة "نوفايا جازيتا" الروسية قد نشرت على موقعها في الإنترنت فيديو عن عملية الإعدام هذه، التي يزعم أنها ارتكبت في يونيو 2017 على يد مسلحين من شركة الأمن الروسية الخاصة "فاجنر" التي تنفي روسيا أي علاقة رسمية بها، مشيرة إلى أن التحقيق الصحفي، الذي أجرته عن هذا الموضوع ، يتوقع أن يكون أحد المشاركين في الجريمة واحدا من المرتزقة المعروفين العاملين لدى شركة "فاجنر" الأمنية الخاصة التي يعمل في صفوفها الكثير من مواطني روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق ممن يتحدثون اللغة الروسية.