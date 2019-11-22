المحافظون يريدون فرض ضرائب اكبر على الاجانب الراغبين في شراء عقارات في بريطانيا

أعلن المحافظون البريطانيون، اليوم، أنهم يريدون فرض ضريبة على الأجانب الراغبين في شراء عقارات سكنية إذا بقوا في السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وستطبق حكومة محافظة جديدة ضريبة إضافية بـ3% لدى شراء أجنبي لا يدفع ضرائب في بريطانيا عقارا في هذا البلد.

وتفرض حاليا الضريبة نفسها على البريطانيين والأجانب والمؤسسات لدى شراء عقار وفقا لقيمة الصفقة.

وتفرض الدولة حاليا ضريبة بـ2% على مبيعات العقارات تراوح قيمتها بين 125001 و250000 جنيه (146 ألفا إلى 292 ألف) و5% على تلك التي تصل إلى 925 ألف جنيه (1,1 مليون يورو) و10% حتى 1,5 مليون (1,7 مليون يورو) و12% ما فوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

والإجراء الذي اقترحه المحافظون سيضيف 3% على كل شريحة للأشخاص الذين لا يدفعون ضريبة في بريطانيا.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية لنسبة الشارين الأجانب أظهرت دراسات جديدة أنهم يمثلون 30% من أصحاب العقارات في بعض مناطق وسط لندن في السنوات الأخيرة.

وكشف تقرير لجامعة يورك في 2017 أن 13% من العقارات السكنية الجديدة في العاصمة "لندن"، تم شراؤها من قبل أشخاص غير مقيمين في بريطانيا.

ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية منذ إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في 2016 أجمع المحللون والأحزاب السياسية على القول بأن هذه الظاهرة ترفع أسعار السوق وتمنع بعض الأفراد من امتلاك عقار.

وأعلن وزير الخزانة أن "بريطانيا ستكون دائما مفتوحة للأشخاص الراغبين في المجيء إلى هنا للعيش والعمل والتمتع بحياة أفضل في بلادنا الرائعة". واعتبر أن هذا الإجراء سيسمح "لعدد أكبر من الأشخاص بإيجاد مكان جميل للإقامة فيه".

ورأى حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون أن هذه الضريبة الإضافية ستسمح له بجمع حتى 120 مليون جنيه (140 مليون يورو) سنويا وتستخدم هذه الأموال لتمويل برامج لمساعدة المشردين.

ويأتي هذا الاقتراح في حين تراجعت الأموال الآتية من هذه الضريبة بـ10% خلال السنة المالية الأخيرة في بريطانيا (من الأول من أبريل حتى 31 مارس) لتصل إلى 8،4 مليار جنيه، ورأى كثيرون أن أجواء الشكوك بسبب بريكست وراء هذا التراجع الأكبر الذي شهدته البلاد منذ عقد.