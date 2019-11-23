قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى تطبيق منظومة أمنية متكاملة متضمنة 750 كاميرات مراقبة بمنتجعات جنوب سيناء السياحية بتكلفة إجمالية 111 مليون جنيه كما أن حدود المحافظة مؤمنه على أعلى مستوى حيث يوجد 2 سيارة تامين وتمشيط للطريق بكل 20 كيلو متر من حدودها بالإضافة إلى أنه يوجد نقطة حصينة 50 على طول الحدود علي مسافات من 50 إلى 100 كيلو متر .

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المدن السياحية الهامة مثل مدينة شرم الشيخ محاطة بنقاط التفتيش علاوة على تقسيم المدينة من الداخل لمربعات تنتشر بها ما يعرف بنقاط الغلق كما يجرى تأمين دور العبادة وجميع الكنائس بالعديد من رجال الشرطة النظامية والسرية وشرطة السياحة واستخدام احدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على ذلك.

وأكد المحافظ أنه يجرى اتخاذ إجراءات عديدة للحفاظ على السائحين عامة وتسهيل تجولهم داخل مدينة شرم الشيخ وجرى عمل استكر على جوانب سيارات التاكسي ووضع أرقام شرطة السياحة والنجدة في أماكن ظاهرة وتفعيل دور الكارنيه الأمني لكون مدينة شرم الشيخ ذو طبيعة خاصة وإنشاء 6 أكمنة جديدة بها وتزويدها بمعدات حديثة وأنظمة مراقبة وإقامة بوابة اليكترونية لكشف المفرقعات بكمين رأس محمد.

وأشار إلى أن المنظومة الأمنية تمتد أيضا للحد من حوادث الطرق من خلال تشكيل لجنة من المرور ومديرية الصحة للكشف على السائقين من تعاطى المخدرات كما جرى دعم قطاع الأمن والمرور والإطفاء بمبلغ 61.887 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية من موازنة المحافظة لاستكمال منظومة الأمن وحماية المواطنين من المخاطر.