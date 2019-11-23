واصل العمال النقابيين في هيئة السكك الحديدية الكورية الجنوبية، اليوم، إضرابهم لليوم الرابع على التوالي ما أدى إلى تخفيض خدمات القطارات في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن 11 ألفا و500 عضو من أصل 21 ألفا في الاتحاد النقابي يشاركون في الإضراب العمالي، مطالبين بتوظيف المزيد من العمال ورفع الأجور، ولفتت هيئة السكك الحديدية أن الإضراب بدأ يوم الأربعاء الماضي دون تحديد موعد نهائي.

وفي العاصمة سول، نظم أعضاء اتحاد عمال الخدمة العامة والنقل مسيرة حثوا فيها الحكومة على توظيف المزيد من العمال وإلغاء نظام ذروة الأجور، وأكد الاتحاد أن حوالي 14 ألف عضو تجمعوا في هذا الحدث.