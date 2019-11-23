قضت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، في القضية رقم 4081 جنايات مركز دمياط لسنة 2013 ميلاديًا، والمقيدة برقم كلى 57 لسنة 2013 جنايات مركز دمياط، والمتهم فيها 3 أشقاء وهم أحمد، محمد، ورزق عبد الوكيل، والمتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإحالة للمفتي.

وعثرت القوات على 3 جثث لصيادين داخل الهيش ببحيرة المنزلة، بدمياط، وجرى التوصل لشخصياتهم بعد التعرف عليهم من ذويهم وهم كلا من "نعيم.ن.ص"، وشقيقه "أحمد. ن.ص"، وابن عمهما "إبراهيم. أ. ص"، وجميعهم مقيمون بالشبول بمحافظة الدقهلية.

وأسفرت تحريات فريق البحث الذي قاده اللواء أحمد فتحي مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط حينذاك، واللواء ياسر صابر مفتش الأمن العام، والعقيد سيد العشماوي رئيس المباحث الجنائية بدمياط حينذاك، عن أن المجنى عليهم الـ3 مطلوبين في العديد من الأحكام في قضايا الخطف والسرقة بالإكراه بناحية الشبول دقهلية، وشقيق أحد الأشخاص الذي قتل منذ شهر ويدعى عبده عبد الوكيل صيام أتهم المجنى عليهم بقتله.

وعثر رجال الشرطة على جثث الـ3 في مراح بالبحيرة يمتلكه شخص يدعى "محمد شتيوى"، حيث توصلت التحريات إلى أن وراء مقتل الصيادين كلا من "أحمد عبد الوكيل وشقيقيه محمد ورزق" وهم أشقاء القتيل "عبده عبد الوكيل"، حيث أطلقوا وابلا من الرصاص على القتلى، وبعد أن تأكدوا من مصرعهم وضعوهم تحت الهيش وفروا هاربين، وجرى التنسيق مع أمن الدقهلية والتي تمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة بالشبول في الدقهلية والسلاح المستخدم في القتل.