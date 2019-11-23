شارك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للتمور برئاسة الدكتور محمود البنا، وزير الزراعة السابق، وذلك بمقر دار المشاة بالقاهرة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن الاجتماع حضره المهتمون بالتمور من مستثمرين وعدد من مزارعي الوادي الجديد، لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالتمور وصناعتها وموقف الاستثمار في زراعة النخيل، وبحث زراعة أصناف آخرى غير صنف السيوي الصعيدي المنزرع حاليًا في المحافظة.

وأضاف المرسي، أن الاجتماع ناقش سبل توفير فسائل للنخيل وإيجاد مصادر لها، وعرض مشكلة مقاومة حشرة سوسة النخيل الحمراء، كما جري مناقشة إقامة مهرجان دولي للتمور بالوادي الجديد، خلال الفترة المقبلة، ليساهم في رواج وتسويق محصول البلح قبل بداية شهر رمضان المقبل.