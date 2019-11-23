أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 416 شاحنة بضائع و48 سيارة، إذ يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال 4 سفن وهي: إمانة، الحرية، بوسيدون إكسبريس، عزيز إكسبريس، وعلى متنها 164 شاحنة و6 سيارات بينما تغادر السفينة New lader.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة الرياض وعلى متنها 1 شاحنة و22 سيارة وغادرت السفينتين امانة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 88 شاحنة و18 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع استقبال ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وعلى متنهم 37 شاحنة وسيارة وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 83 شاحنة وسيارة .