شهدت جامعة يورك في تورنتو الكندية، مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية ورافضة لاستضافة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والاحتجاجات نظمتها جماعة الـ"BDS" المناهضة لإسرائيل وغيرها من الجمعيات المعادية لإسرائيل في محاولة منهم لإلغاء هذا الحدث، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وتمت دعوة أعضاء "ميليشيات المواجهة الإسرائيلية" للتحدث إلى الطلاب اليهود الذين أرادوا سماع أدلة على القتال فى قطاع غزة والتعامل مع "الإرهاب".

وهتف المتظاهرون خلال الاحتجاجات بكلمات مثل "من النهر إلى البحر سيتم تحرير فلسطين"، وأعرب العشرات من الطلاب عن إدانتهم لاستضافة الجنود الإسرائيليين، الذين وصلوا للحديث عن تجاربهم داخل الجيش، رافعين شعارات "لا لاستقبال القتلة- لا لاستقبال جنود إسرائيل".

واندلعت أعمال شغب بين المؤيدين والمعارضين لإسرائيل وتم استدعاء الشرطة التي اعتقلت بعض المتظاهرين، وفقا لما نشرته وكالة "معا" الفلسطينية، اليوم السبت.