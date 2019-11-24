طقس الأحد 24 نوفمبر 2019.. لطيف على السواحل والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 14 24

شبين الكوم 14 24

طنطا 13 24

دمنهور 13 25

الإسكندرية 12 26

بلطيم 14 25

مطروح 11 26

السلوم 12 26

سيوة 11 27

بورسعيد 16 23

دمياط 15 23

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 09 23

رفح 09 23

رأس سدر 14 25

نخل 03 21

نويبع 18 24

طابا 15 22

كاترين 05 21

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 27

الفيوم 12 25

بني سويف 11 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 27

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 15 27

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26