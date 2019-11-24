أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها باستهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران خلال التظاهرات التي شهدتها إيران، وذلك نقلا عن تصريحات لمسؤل إيراني لمواقع إيرانية.

وشهدت إيران احتجاجات عارمة انطلقت على مدى الأيام الماضية في معظم المحافظات، فيما أفادت مواقع إيرانية معارضة في وقت سابق بأنه تم إحصاء أكثر من 150 جثة لمحتجين في البلاد.

وأخرجت قوات تابعة للاستخبارات الإيرانية 36 جثة لمحتجين من مستشفى "التأمين الاجتماعي" في العاصمة طهران في سيارة لنقل اللحوم، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال، مساء الأربعاء، عن مصادر مطلعة.

كما بلغ عدد القتلى في مستشفيات سجاد كرج وشهريار ومدني كرج والبرز كرج 118 شخصاً، وفق المصادر.