قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أمين قمورية، إن الحراك اللبناني مستمر ويأخذ أبعاد جديدة ومختلفة تفاجئ السلطة بشكل كبير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري لا يريد أن يعود مرة أخرى إلى رئاسة الوزارة.

وأضاف "قمورية"، خلال مداخلة له بقناة "الغد الأخبارية"، أن هناك انقساما سياسيا بين القوى السياسية اللبنانية، فمن جانب الفريق المؤيد للحريري يُصر على تشكيل حكومة تكنوقراط، في مقابل القوى السياسية الأخرى التي تتمسك بتشكيل حكومة سياسية تحفظ نتائج الانتخابات النيابية.

وأشار المحلل السياسي اللبناني، إلى أن المشهد السياسي اللبناني يزداد تعقيدًا في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.

يذكر أن المتظاهرين في لبنان دعوا إلى إضراب عام الاثنين المقبل للتأكيد على مطالبهم المرفوعة منذ بداية الاحتجاجات والرامية إلى رحيل الطبقة السياسية الحاكمة وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، هذا في الوقت الذي تعود فيه المشاورات السياسية من جديد بهدف التوافق على تسمية رئيس حكومة جديدة.