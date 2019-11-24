استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد في بداية تعاملاتع ببكل البنوك وفق آخر إحداثيات البنوك يوم الخميس الماضي ليباع بـ16.015 جنيه و16.05 للشراء.

وفي بنوك "مصر، مصر إيران للتنمية، الأهلي المصري، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، الاسكندرية، قطر الوطني".

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية -الدولار- وتراجع الطلب عليه انخفض سعره.