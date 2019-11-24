قالت شركة "يونيفرجي سولار" اليابانية إنها تعتزم استثمار أكثر من 200 مليون دولار أمريكي في مشروعين لبناء محطتين للطاقة الشمسية في زامبيا، موضحة، في بيان إعلامي أصدرته اليوم، أن المحطتين ستمدان شبكة الكهرباء الوطنية في زامبيا بنحو 200 ميجاوات، وفقا للتوقعات.

ستبنى المحطة الأولى شمال البلاد وتقدر طاقتها الإنتاجية بـ 135 ميجاوات، أما الثانية فستقام في إقليم "حزام النحاس" وبطاقة تصل إلى 65 ميجاوات، مضيفة أنها وقعت اتفاقية مع الحكومة الزامبية؛ لبدء العمل في المشروعين خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، على أن ينتهي العمل في المشروعين خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر من تاريخ بدء العمل في المشروعين.

يذكر أن زامبيا تعتمد في توليد الطاقة بصورة أساسية على الكهرباء المولدة من السدود المائية إلا أنها شرعت في الآونة الأخيرة في تنويع مصادر تزويدها بالطاقة، لا سيما بعد أن واجهت عجزا في الطاقة وصل إلى 750 ميجاوات بسبب الانخفاض القوي في منسوب المياه أمام سدودها، ويأتي هذا العجز في الطاقة عقب توقعات بتراجع معدل النمو في زامبيا بنسبة 2% للعام الجاري 2019.