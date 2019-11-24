استقبل اليوم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السيد أحمد عساف، وزير الإعلام الفلسطيني، والوفد المرافق له حيث بحث الجانبين سُبل تنشيط التعاون بين الهيئة والوزارة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ"ماسبيرو" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن اللقاء شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين نصت بنوده على التبادل البرامجي والدرامي والتدريب في مختلف المجالات الإعلامية، حيث أشاد الجانب الفلسطيني بالأعمال الدرامية المصرية.

وناقش الجانبان مختلف وجهات النظر والتنسيق المتواصل حول القضايا الإعلامية المشتركة، من جانبه أكد زين على دور مصر الداعم والمتواصل للقضية الفلسطينية وتقديم المساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أبدي زين اعتزازه بالتعاون والعمل المثمر مع الجانب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق تعزيز مختلف أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين.