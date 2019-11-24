أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج عمدة نيويورك السابق رسمياً اليوم الأحد، أنه سيخوض المنافسات التمهيدية للحزب الديموقراطي نحو الترشيح لانتخابات للرئاسة الأمريكية 2020.

ووجه "بلومبرج" رسالة إلى متابعيه نشرها عبر موقعه الإليكتروني قائلا : "أعلن ترشيح نفسي من أجل إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب وإعادة بناء أمريكا " .. مضيفا " لايمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من تصرفات الرئيس ترامب المتهورة وغير الأخلاقية ".

وكان بلومبرج قد أطلق حملة إعلانية بملايين الدولارات استعدادا للإعلان عن خوضه المنافسات الانتخابية بما أنعش الآمال أمام مؤيديه بإمكانية هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية 2020.