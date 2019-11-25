سفير فلسطين: لن نستسلم لقرار أمريكا بمنح الشرعية للاستيطان الإسرائيلي

قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية إنّ التصريحات الأمريكية التي صدرت مؤخرا من جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي تعطي الشرعية الدولية الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، مرفوضة تماما من الجانب الفلسطيني.

وأضاف السفير خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة صوت العرب أنّ التصريحات جاءت في وقت تساقط فيه العشرات من الشهداء الفلسطينيين والعشرات من المصابين والجرحى، جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية مؤخرا، وأنّ هذه التصريحات تأتي استكمالا للمخطط الأمريكي الذي يريد إحكام سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، باعتبار أنّ هذه المستوطنات شرعية رغم أنّها مقامة على أراض فلسطينية، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعاهدة جنيف التي تحذر من إنشاء مستوطنات.

وتابع سفير فلسطين أنّ القيادة الفلسطينية ترفض المنهج الأمريكي، الذي يريد قلب الحقائق وجعل بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية أمر شرعي عكس الواقع، معتبرا أنّ ذلك البناء يعرقل ويعطل عملية السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأنّ الفلسطينيين لن يسلموا بهذه الإجراءات والقرارات، وسيواجهونها بكل السبل القانونية المتاحة في المنابر الإقليمية والدولية.