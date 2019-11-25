قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إنّ ما يحدث حاليا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما هو إلا محاولة لإعادة توجيه الاستراتيجية العامة للاستثمار في هذه المنطقة، لتصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية التي تجذب الاستثمارات لمصر، وواحدة من المراكز الأساسية للجذب الاستثماري المتعلق بأفريقيا ككل.

وأضاف عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج صباح البلد على شاشة "صدى البلد"، أنّ الفترة المقبلة سيكون الهدف الأساسي لهذه المنطقة 5 مهام، أولها توطين عدد كبير من الصناعات التي ترتبط بشكل أساسي للتجارة مع أفريقيا، وهو أمر في غاية الأهمية، خاصة مع وجود اتفاقية جديدة للتبادل التجاري الحر بين الدول الأفريقية، التي تشكل واحدة من أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم.

وتابع: "أما العنصر الثاني وهو المسألة المرتبطة بشكل أساسي بالصناعات تحتاجها الأسواق الأفريقية، والعنصر الثالث ما يطلق عليه التكامل الجسري، وهذه المنطقة هي محور رئيسي للتجارة العالمية خلال الفترة الماضية، ومركز أساسي وشريان حقيقي للتبادل التجاري، وفكرة إيجاد تطور وتحول بعمليات جذب الاستثمارات لها وزيادة مساحة الدور التي تلعبه هذه المنطقة ضمن المناطق التي يتم بها التبادل التجاري، هي مسألة حيوية وحاسمة، أما عن العنصر الرابع فهو الزيادة في مساحة التكامل اللوجيستي، والعنصر الخامس أنّ هذه المنطقة ستكون المحور الأساسي للتبادل التجاري بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، والوصلة الأساسية بين دول آسيا وأفريقيا، وهذه المنطقة ستتحول للمركز التجاري والاقتصادي الأساسي خلال الفترة المقبلة بالنسبة لعمليات الاستثمار والتمويل".

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مهيأة لتلك المكانة وتمتلك بنية أساسية قوية، وأيادي عاملة جيدة، لافتا إلى أنّ المنطقة ستضيف الكثير للاقتصاد المصري ولقوة العمل، والتنمية الاقتصادية وحجم عمالة جديد، وتبادل تجاري وزيادة الاستثمارات.