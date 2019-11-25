أعلنت السيدة كلثوم حمزاوي، المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، ورئيس المكتب المنتهية ولايتها خلال كلمتها في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، اختيار مصر برئاسة المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقية.

وأشارت حمزاوى خلال كلمتها إلى الحرص على عقد هذا الاجتماع السنوي؛ لوضع إطار للحوار والتحليل والتفكر، ووضع حلول للتحديات دون الإقليم لشمال إفريقيا للقطاع الخاص والعام والمدنيين.وأضافت "حمزاوي" أن الموضوع الرئيس لهذه الدورة منطقة التجارة الحرة، وهو ما يقع ضمن الأولويات الأساسية، لافتة إلى أهمية المناقشات التي ستتم في هذه الدورة والتي ستبرز أهمية التعاون بين الدول الإفريقية.

وشددت "حمزاوي" على أهمية تدشين منطقة التجارة الحرة بين الدول الإفريقية والتي تسهل انتقال الأشخاص والبضائع، موضحة أن إجمالي الناتج المحلي لدول القارة الإفريقية يصل إلى 2500 مليار دولار يمثلون نحو 55 دولة من دول الاتحاد الإفريقي.

وأشارت "حمزاوي" إلى أن الاجتماع يمثل فرصة من أجل وضع علامات متميزة على طريق التبادل التجاري الحر، الذي سيعود بالنفع وسيحقق طفرة كبيرة في القارة، ويساهم في النهوض بالتجارة والاستثمار بين دول شمال إفريقيا، ووضع خارطة طريق، وبلورة منطقة التجارة الحرة، وخلق سوق إفريقي كبير يتكامل مع برامج إفريقيا الأخرى، وذلك بهدف دعم التكامل الإفريقي.

وأوضحت أن منطقة التجارة الحرة تواجه بعض التحديات في الاستثمارات والبنية الأساسية والقطاع الخاص والنظم الخاصة بالحدود والتي تتعلق بالمدفوعات وتبادل التجارب والخبرات.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت اليوم بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، والتى تستمر حتى الخميس 28 نوفمبر الجاري بمحافظة أسوان