تنظم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بحضور رفيع المستوى ومشاركة عدد من القادة، إضافة مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذكرت المنظمة الأممية - في بيان اليوم- أن المنتدى سيركز على متابعة التنفيذ العملي للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والذي جرى بالأمم المتحدة في نيويورك بديسمبر 2018، بهدف إعطاء قفزة دفع نحو تحقيق أهداف الميثاق وترجمة التضامن الدولي إلى عمل ملموس.

وأضافت المفوضية، أن المنتدى سيشهد مناقشة دور القطاع الخاص وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في مجال التنمية والأكاديميين والقادة الدينيين في الاستجابة للاجئين وإيجاد الحلول لمشكلاتهم، كما ينظر في بعض ما يتعلق بقضايا لاجئين إقليمية تشمل أمريكا الوسطى وشرق أفريقيا، وسيركز المنتدى أيضا على الموضوعات الرئيسية في الاستجابة لازمات اللاجئين بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتعليم والوظائف والحماية.