كشف اللواء محمد عبدالجليل رئيس حي منشأة ناصر، أنه جرى هدم وإزالة 4 عقارات بشارع "الرزاز" بنطاق الحي، وهي من المناطق ذات الخطورة الجيولوجية.

وأضاف "عبدالجليل" لـ"الوطن"، أنه يجرى نقل السكان نقلهم إلى حي الأسمرات، لافتا إلى أن أعمال الإزالة مستمرة خلال الأيام المقبلة مع نقل الأسر المستحقة إلى الأسمرات، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين بإزالة أي مناطق مأهولة بالسكان ذات خطورة جيولوجية.

وأشار إلى أن أعمال الإزالة ونقل السكان جرت بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إضافة إلى قيادات من مديرية أمن القاهرة.