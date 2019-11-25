عثر أهالي مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، اليوم، على طفل رضيع، بملابسه كاملة، داخل حقيبة خضروات، ملقى في الشارع بمنطقة الأوقاف.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروة، بعثور أحد الأهالي علي طفل حي ملقي داخل شنطة خضروات.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان العثور على الطفل، وتبين أنه طفل ذكر حديث الولادة يرتدي ملابسه كاملة، وجرى نقله إلى مستشفى نبروه المركزي لإجراء الكشف الطبي عليه لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنه.

وناشد أهالي "منطقة الأوقاف" أصحاب المنازل والمحلات المتواجد بها كاميرات مراقبة بتفريغها لمعرفة من يقف وراء إلقاء الطفل في الشارع.