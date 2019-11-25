أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم، أهمية مستقبل جودة التعليم ومعدلات الاعتماد المخطط لها تمشيا مع رؤية مصر 2030.

وأضافت، في ختام الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة، الذي تمت به مناقشة نتائج الزيارة الاستثنائية التي قامت بها رئيسة الهيئة لخمس عشرة مدرسة بالعريش، والتي اختتمت الخميس الماضي، أن ماشاهدته بمدارس العريش من انتظام وانضباط بمختلف المراحل التعليمية يؤكد على مناخ الأمن والاستقرار بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.. وقد أعرب أعضاء مجلس الإدارة في ختام اجتماعهم اليوم عن تقديرهم لهذه الزيارة التي قامت بها رئيسة الهيئة، والتي تؤكد حرص هيئة ضمان الجودة والاعتماد على أن تكون حاضرة وممثلة في رئيستها بكل مدن وقرى ونجوع مصرنا الحبيبة.

وعن أهم قرارات مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه، اليوم، قالت رئيسة المجلس أنه تم اعتماد كلية العلاج الطبيعي – القاهرة – وكلية هندسة اسيوط، وكلية التربية النوعية بالمنيا وكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، كما تم اعتماد برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة – جامعة القاهرة – إضافة لاعتماد عدد من البرامج لعدد من الكليات. كما تم منح مهله لعدد آخر من البرامج لاستكمال إجراءات الاعتماد.

وفي ما يتعلق بقرارات عدم الاعتماد فقد تقرر عدم اعتماد عدد 2 معهد عالي. كما تم كذلك في اجتماع اليوم موافقة المجلس على تشكيل لجنة لمراجعة المعايير القومية الأكاديمية لقطاع الاعلام بالجامعات المصريه .واختتمت د يوهانسن عيد تصريحاتها بأنها ستشارك غدا في ندوة موسعة بمدينة سمنود – محافظة الغربية بعنوان " جودة التعليم .. بوابة المجتمع لتعزيز وتحسين الثقة في مخرجات العملية التعليمية " والتي تنظمها هيئة جودة التعليم بالتعاون مع الدكتورة ليلى أبو اسماعيل أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب وذلك بنقابة المعلمين بسمنود