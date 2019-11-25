أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إحالة مذكرة مدير مستشفى البرلس المركزي، بشأن اتهام مواطنين يقيمان بمدينة البرلس، لـ"ممرض" برؤيته في وضع مخل بالآداب داخل المستشفى، وذلك للشئون القانونية للتحقيق والإفادة.

وأضاف كيل وزارة الصحة، في تصريح لـ"الوطن"، أن مدير المستشفى رفع له مذكرة تفيد بأن كل من "نرمين. إ. ع"، ربة منزل، و"محمود. ع. ع. ا"، يقيمان بمدينة برج البرلس، بمذكرة توضح رؤيتهما ممرض بالمستشفى في وضع مخل للآداب مع سيدة معاقة ذهنيا، داخل إحدى غرف المستشفى، كما طالب بإبلاغ الجهات الرقابية والمختصة بالخصوص.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المواطنان تقدما بمذكرة شملت أنهما أثناء توجههما لاستقبال المستشفى يوم 22 من الشهر الجاري، في الساعة السادسة مساءً لتوقيع الكشف الطبي على المريضة.

لم يجدا أحداً وأنهما حال فتحهما لإحدى الغرف "غرفة الغرز"، وجد سيدة "عارية"، يعرفونها جيداً لأنها تعاني من إعاقة ذهنية، وهو خلفها يمارسان فعلا فاضحا، فأغلقا الباب للحيلولة دة هروبه وتسليمه إلى المسؤولين.