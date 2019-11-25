الحكومة توضح حادث اصطدام سيارة بكمين أمني خارج كمبوند رئيس الوزراء

نفى هانى يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذى يسكن به رئيس الوزراء.

وقال "يونس"، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، إن الواقعة تعود لسيارة نسى صاحبها أن يرفع فرامل اليد، لتصطدم بالكمين الموجود خارج الكمبوند، ولا توجد أي مشكلات حدثت، مضيفا: "أصلا رئيس الوزراء لم يكن موجودا.. اطمئنوا".

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من تسيير الحركة المرورية مجددا، بالقرب من كمبوند حدائق المهندسين بالشيخ زايد، بعد رفع آثار الحادث. وأكدت التحريات أن الحادث وقع نتيجة تحرك السيارة بدون قائد وكانت متوقفة بالقرب من الكمين، ما أدى لتعطل حركة المرور بشكل جزئي، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وكشف مصدر أمني لـ"الوطن" أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الحادث الذي لم يسفر عن خسائر أو إصابات، كما انتقلت الحماية المدنية لتمشيط السيارة والتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.