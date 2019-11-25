قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفترات السابقة شهدت محاولات عديدة لنزع الثقة في المؤسسات الدينية وبين المواطنين في محاولة أن يُقال إن دار الإفتاء والعلماء القائمين عليها من "علماء السلطان".

وحول عدد الفتاوى الكبير الذي تجاوز المليون فتوى، التي وصلت لدار الافتاء، قال مفتي الجمهورية، إن هذا الرقم يعبر عن ثقة المواطنين في الدار: "الثقة عادت بين المؤسسات الدينية للدولة وبين الناس في المجتمع، ومن ثم لم يجدوا علمية رصينة إلا في دار الإفتاء لإزالة هذه الحيرة".

وتابع في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي على فضائية العربية الحدث خلال برنامج القاهرة الآن، أن دار الإفتاء المصرية أصبحت بيت خبرة حقيقي في الفتوى على مستوى مصر والعالم الإسلامي.

وحول مرصد دار الإفتاء ودوره في رصد الفتاوى التكفيرية، قال علام، إنه جرى إنشاء المرصد لكي تبقى ذاكرة الناس نشطة، لرصد كل الفتاوى التكفيرية التي أرقت المجتمعات.

وتابع: "الناس أمام خطر، والذي نسيتموه سابقاً لازال موجوداً ونعمل على مدار 24 ساعة، ونقوم بالرصد والتحليل ثم كتابة التقارير والتي بدورها ترسل إلى دوائر صناعه القرار، ونستعين بها في تبصير الناس بهذه القضايا التي رصدت ونستعين بها أيضاً في رسائل التواصل الاجتماعي فلدينا 100 رسالة كتبت بشكل موجز تعالج قضايا التشدد والإرهاب.