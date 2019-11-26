"عبدالدايم" تفتتح قصر ثقافة دمنهور: خطوة على طريق بناء الإنسان

أزاحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الستار عن قصر ثقافة دمنهور إيذانا بفتح شريان جديد للتنوير فى منطقة الدلتا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور عيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والأديب والروائى الكبير يوسف القعيد والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

وقالت عبد الدايم إنه على درب تطوير المجتمع وبناء الإنسان تم افتتاح قصر ثقافة دمنهور، وأشارت إلى أنه صرح جديد يضاف إلى ركائز الثقافة المصرية التي تسهم في نشر التنوير وتساهم في اكتشاف ودعم المواهب في كافة المجالات الفكرية والإبداعية من خلال برنامج متميز يهدف إلى الوصول إلى كل الشرائح العمرية والاجتماعية ويعمل على تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة ضمن سياسة الدمج بينهم وبين الأسوياء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأضافت أن محافظة البحيرة أنجبت رموزا أثرت الحياة فى مصر بشتى المجالات وكل الرجاء فى اكتشاف رموز أخرى تضع بصمات على الحياة الفكرية والأدبية المصرية، ووجهت الدعوة إلى أبناء وأهالى دمنهور للاستفادة من برنامج فعاليات القصر المتنوعة حتى تصل رسالة التنوير إلى الجميع، كما أعلنت إنابة رئيس هيئة قصور الثقافة لافتتاح قصر ثقافة كوم الحاصل، وقدمت التحية لمبدعى البحيرة الذين ساهموا بجهودهم في استمرار تبعية القصر لوزارة الثقافة.

من جانبه، هنأ اللواء هشام آمنة أهالى البحيرة بافتتاح صرحين ثقافيين هما مكتبة مصر العامة بكفر الدوار وقصر ثقافة دمنهور ليضافا إلى منارات الابداع في المحافظة إلى جانب دار أوبرا دمنهور، وأوضح أن بالعلم والثقافة تبنى الأمم، مبرزا الاهتمام بتوصيل الثقافة لأبناء وأهالى المحافظة وموجها التحية لوزارة الثقافة وقياداتها على تعاونهم لتقديم المنتج الثقافي لأهالي البحيرة.

وأوضح الدكتور أحمد عواض أن استراتيجية هيئة قصور الثقافة تعمل وفق محورين أساسيين هما تطوير المحتوى الثقافي وتطوير البنية التحتية لها، وأعلن سعادته بجنى ثمرة الجهد رقم 14 في خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن تطوير المحتوى الثقافى للمواقع التابعة يشمل مبادرات ومشروعات ثقافية متعددة تهدف إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المحافظات.

وأكد ابن محافظة البحيرة الروائي يوسف القعيد أن قصر ثقافة دمنهور يعد أحد مفردات قاطرة التنمية وسلاح لمواجهة دعاة الإرهاب والتطرف إلى جانب دوره المهم فى اكتشاف ورعاية المواهب، ثم روى ذكرياته مع قصر ثقافة دمنهور في مقره القديم.

وكان حفل الافتتاح تضمن فقرة شعرية لفتت خلالها الأنظار الطفلة ملك محمد على بإلقائها الرائع والمتميز لكل من أبو الطيب المتنبي وأمير الشعراء أحمد شوقي أعقبها عرض فني لفرقة أوبرا عربي وآخر لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.