رئيس تحرير "الأهرام" يكشف مصير النسخة الورقية بعد إطلاق المنصة الرقمية

سخر علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، من الحديث عن وجود تعليمات مباشرة داخل جريدة الأهرام، حيث ذكر أن أعلى سلطة في التحرير هو مجلس التحرير وأي قرار يصدر من مجلس التحرير، ورئيس التحرير هو عضو في مجلس التحرير، مضيفًا: "لا نتلقى أي تعليمات داخل جريدة الأهرام، وفي وقت من الأوقات كان هناك جزء باهت في القواعد المهنية".

علاء ثابت: لا نتلقى أي تعليمات داخل "الأهرام" ولا يحدث أي تدخل

وأضاف "ثابت"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": "في 2011 وصلنا إلى فوضى إعلامية واتخذت قرارا بمنع نشر بلاغات إلا بعد إحالتها للتحقيق، نحن نخوض حربا شرسة جدا تستهدف ثقة المواطن وتماسك المصريين"، موضحًا أنه سيُحاسب من مجلس إدارة الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة في حال نشر أكاذيب، ولا يحدث أي نوع من أنواع التدخل بأي شكل من الأشكال.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، أن النسخة الورقية لجريدة الأهرام مستمرة وظهور المنصة الرقمية لا يعني أننا نشهد بداية انتهاء النسخة الورقية لجريدة الأهرام، بل سيعمل في الوقت ذاته على تطوير النسخة الورقية، مضيفًا: "الأهرام بها قوة بشرية من الصحفيين المحترفين وشكلنا مجلس تحرير للمنصة الرقمية يضم كل مديري التحرير ورؤساء الأقسام الرئيسية وكلا منهم مسؤول في شأنه وتخصصه".

ثابت: المنصة الرقمية تعد أول موقع متكامل يقدم صحافة وراديو وتليفزيون

وأشار إلى أن هناك 800 صحفي في الأهرام، ومن الممكن أن يعمل بالجريدة 90 صحفي فقط ولكن العمل في المنصة الرقمية يحتاج إلى كل القوى، مضيفًا: "لأول مرة في تاريخ المؤسسة نقف صف واحد من أجل إحداث التأثير المطلوب، رئيس تحرير الأهرام يرأس مجلس التحرير من أجل الوصول إلى سياسة تحريرية واحدة، ويجب أن تتفاعل تلك المنصة من خلال الجريدة".

وأوضح أن منصة الأهرام الرقمية تعتبر أول موقع متكامل يقدم صحافة وراديو وتليفزيون وخدمات للقراء كما يقدم قاعدة بيانات، ولدينا 6 ملايين صورة ولدينا ملايين الصور التي تحتاج إلى تدقيق وترقيم، مؤكدًا أن من أهم خدمات المنصة الرقمية هو الاهتمام بالبيانات والمعلومات وسيتم إجراء مقارنات من 145 سنة نتيجة للأرشيف الكبير للأهرام في كافة القطاعات.

علاء ثابت: نحتاج صحافة جادة تقدم الحقائق للرد على الشائعات

وتابع: "سيكون هناك تفاعل بين الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك يعطيها تأثيرا كبيرا للغاية، حيث أن تفاعل الصحافة مع السوشيال ميديا مهم جداً، للوصول إلى أكبر نسبة من الانتشار، فالأهرام أحد ركائز القوى الناعمة في مصر، فأصبح من المهم أن يكون هناك صحافة جادة تقدم الحقائق للرد على الشائعات".

وواصل: "العمل سيتم في المنصة على مدار 24 ساعة، وهناك سعادة من الصحفيين في الأهرام بسبب الرقمنة، ووجود طوابير على التدريب"، منوهًا أن الجورنال الورقي يتجه إلى الصحافة الاستقصائية والتحليلات والمقال وتم عمل اتفاقيات مع الجامعات لتدريب الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، كما أن الإمكانيات الموجودة في الأهرام أكبر مما يتم تقديمه، ولديها مراسلين في كل دول العالم.