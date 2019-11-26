التعليم: تحديد الملابس المسموح بها للمدرسين.. وألوان محددة لكل محافظة

كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد إصدار قرار بإطار عام لزي المدرسين، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وأوضح عمر أن مسألة تحديد إطار عام للملابس مطبق بالفعل في كافة المؤسسات المتحرمة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم ترسل رسالة للطلاب بأن المعلم هو القدوة والمثل الأعلى، لافتًا إلى أهمية مظهر المعلم.

وأشار عمر إلى أن الوزارة ستصدر كتابا دوريا عن زي المعلم يتضمن الملابس المسموح بها على أن تكون لكل محافظة ألوانها المميزة، مشددًا على عدم قبول المظاهر السلبية في المظاهر، معتبرًا أن ذلك أحد أشكال الانضباط.

وأكد عمر أن الكتاب الدوري سيتضمن القواعد العامة لملابس المدرسين والألوان المحددة لهم، مشددًا على أن كل محافظة سيكون لها الألوان الخاصة بها، مشيرًا إلى أن المسألة تمت بعد بحث علمي للوصول لهذه الألوان.