يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 28

طنطا 18 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 14 25

بلطيم 16 27

مطروح 16 23

بورسعيد 19 28

دمياط 18 27

الزقازيق 18 28

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 29

العريش 18 30

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 18 29

بني سويف 17 29

المنيا 16 30

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 32

المدينة 18 29

الرياض 15 26

المنامة 22 25

أبو ظبي 20 27

الدوحة 20 26

الكويت 13 24

دمشق 06 19

بيروت 20 27

عمان 11 23

القدس 13 23

غزة 18 28

بغداد 11 24

مسقط 20 26

صنعاء 10 22

الخرطوم 20 35

طرابلس 13 19

تونس 11 20

الجزائر 12 19

الرباط 09 20

نواكشوط 18 29