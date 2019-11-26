أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تنظيم ملتقى التوظيف الفني بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ووزارة التربية والتعليم، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر الحالي بمركز شباب الجزيرة بدءًا من الساعة 9 صباحًا.

وتقدم الوزارة دعوة للشباب أصحاب الدبلومات الفنية، وكذا حملة المؤهلات المتوسطة والفنية للمشاركة بالملتقى، والذي يوفر مجموعة من فرص العمل بالتعاون مع مجموعة من أكبر الشركات الصناعية والإنتاجية، وذلك بالصناعات الغذائية، السيارات، الكيماويات، الأجهزة الكهربائية، الزجاج، المنسوجات القطنية، المنتجات المعدنية والبلاستيكية والصناعات الحديدية وغيرها.

وتضمن التخصصات الفنية المطلوبة "فنيين كهرباء، سيارات، تبريد وتكييف، ليزر وطباعة، إلكترونيات، سلامة وصحة مهنية، دهانات، ميكانيكا، تركيبات ولحام".

يأتي الملتقى ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للمساعدة في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال تنظيم مجموعة من ملتقيات التوظيف بمختلف المحافظات.