طقس اليوم الأربعاء 27-11- 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-11-2019 على شمال البلاد ويسود طقس دافئ شمالًا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 18 24

شبين الكوم 18 24

طنطا 18 24

دمنهور 15 23

الإسكندرية 12 23

بلطيم 16 23

مطروح 12 23

السلوم 12 22

سيوة 09 22

بورسعيد 16 23

دمياط 15 24

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 12 24

السويس 14 24

العريش 18 24

رفح 17 23

رأس سدر 18 24

نخل 08 25

نويبع 18 24

طابا 16 23

كاترين 06 19

الطور 18 26

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 17 29

مرسى علم 20 28

الفيوم 15 25

بنى سويف 15 24

المنيا 13 24

أسيوط 12 25

سوهاج 17 26

قنا 18 28

الأقصر 16 31

أسوان 16 33

أبوسمبل 19 33

الوادي الجديد 13 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 21 29

حلايب 23 28

رأس حدربة 23 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية

مكة المكرمة 21 31

المدينة 18 28

الرياض 15 26

المنامة 21 25

أبوظبي 20 26

الدوحة 20 27

الكويت 13 24

دمشق 06 18

بيروت 20 26

عمان 11 23

القدس 12 22

غزة 16 26

بغداد 10 23

مسقط 19 26

صنعاء 10 21

الخرطوم 20 34

طرابلس 12 19

تونس 10 20

الجزائر 11 18

الرباط 08 20

نواكشوط 17 26