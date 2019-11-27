سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف اليورو في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.67 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.