أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، وقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب تواصل الأعمال العسكرية، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

واقتحمت مجموعة مسلحة، اليوم حقل الفيل النفطي، ثاني أكبر الحقول النفطية جنوب غرب البلاد، وذلك في تحدّ لقوات الجيش الوطني الليبي التي تتحكم في المنشآت النفطية.

وذكرت مصادر لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، أن "مجموعة مجهولة دخلت حقل الفيل جنوب غرب ليبيا، وحاولت القبض على أي أجنبي يعمل في الحقل، ثم انسحبت منه إلى الصحراء".

بدورها، ذكرت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا اليوم، أن هناك أنشطة عسكرية في منطقة حقل الفيل النفطي، لكن ليست هناك تقارير عن أضرار لحقت بالمنشآت أو عن خسائر بشرية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان: "نناشد المقاتلين تعليق عملياتهم حول الحقل، أي تصعيد في العنف قد يؤدي إلى إجلاء العاملين ووقف الإنتاج".

من جهتها، نقلت مواقع ليبية عن مصادر محلية قولها، إن السيطرة على الحقل جاءت بعد هجوم نفذته مجموعة مسلحة يقودها الفريق علي كنة آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وأضافت المصادر أن هذا الهجوم تم بشكل مفاجئ.

وتسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على هذا الحقل الذي يبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يومياً، منذ شهر فبراير الماضي، وهو حقل تتشارك في إدارته المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مع شركة إيني الإيطالية.