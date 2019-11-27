أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايات سطيف شمال شرقي البلاد ووهران شمال غربي الجزائر، وبرج باجي مختار جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، "إنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس إثر عمليات متفرقة بكل من سطيف ووهران وبرج باجي مختار أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضافت الدفاع الجزائرية، "أنه تم تفكيك شبكة إجرامية بولاية الشلف مكونة من أربعة أشخاص بينهم إرهابي تائب، وضبطت بحوزتهم بندقية آلية وبندقية صيد وقنبلة تقليدية الصنع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء"، مشيرة إلى أن قوات الجيش قامت بتوقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست جنوب البلاد.