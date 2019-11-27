أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، أنها ستنشر في الثاني من ديسمبر المقبل الإجراءات الانتقامية ردا على فرض فرنسا رسوما على المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.

وقال الممثل الأمريكي للتجارة المكلف القضية في بيان، إنه "على وشك استكمال التحقيق" في تأثير الرسوم على الشركات الأمريكية و"سيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر"، موضحا أن "الممثل الأمريكي للتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق".

ورسم "جافا" (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل) مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.