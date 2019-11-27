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رئيس المجر يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

رئيس المجر يصل إلى القاهرة للقاء السيسي

طقس الغد: انخفاض حرارة وأمطار على السواحل الشمالية

طقس الغد: انخفاض حرارة وأمطار على السواحل الشمالية

محافظ أسوان الجديد: تكليف عظيم.. وسأسعى لتحقيق طموحات المواطنين

محافظ أسوان الجديد: تكليف عظيم.. وسأسعى لتحقيق طموحات المواطنين

نائب محافظ الجيزة الجديد: السيسي تحدث معنا بلغة "الأب"

نائب محافظ الجيزة الجديد: السيسي تحدث معنا بلغة "الأب"

المفتي يوجه رسالة للطلاب بشأن كثرة الذنوب

المفتي يوجه رسالة للطلاب بشأن كثرة الذنوب

"الصناعة" تصدر قرارا بشأن إجراءات رسوم مكافحة الإغراق النهائية

"الصناعة" تصدر قرارا بشأن إجراءات رسوم مكافحة الإغراق النهائية

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بينهم الهجان والأنصاري.. 4 محافظين تغيرت أماكنهم واحتفظوا بألقابهم

بينهم الهجان والأنصاري.. 4 محافظين تغيرت أماكنهم واحتفظوا بألقابهم

في مهمة قومية.. كيف يتعامل نواب المحافظين مع جهات عملهم الحالية؟

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تولي المرأة وشباب البرنامج الرئاسي.. ملامح من حركات المحافظين السابقة

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شقق وأراض سكنية.. كيف تحصل على وحدات الإسكان المعروضة حاليا؟

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