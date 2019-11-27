المفتي يوجه رسالة للطلاب بشأن كثرة الذنوب

قال الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، إن الجميع يدرك أن الرسول جاء برسالة من السماء بالرحمة، متابعا أن الإنسان مخير، ودار ذات مرة حوار صامت بين الرسول والجمل، وعلم الرسول أن صاحب الجمل يشق عليه، واستدعى الرسول صاحب الجمل وطلب منه الرحمة به.

وأضاف علام، خلال مشاركته في ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حول دور المؤسسات الدينية في التوعية بمخاطر التكنولوجيا، "نحن جيل جئنا لنتواصل معكم ليحدث تناغم معكم لبناء حضارة، والحوار فى حد ذاته بين جيلين كان راسخًا فى القرآن، فحوار سيدنا إبراهيم فى القرآن يرسخ فكرة النقاء والطمأنينة فى الحياة".

وتابع أن الطالب إذا كان صاحب قلب سليم فسوف يرتاح في الحياة، من خلال "التخلية" و"التحلية" وهى التخلي عن الغش والكذب والأخلاق السيئة والغل والحقد والحسد ومسح الغشاوة من القلب، والتحلى بصفات الصدق والأمانة.

ووجه رسالته للطلاب: مهما كثرت عليك الذنوب فلا تقنط من الاستغفار والرجوع إلى الله، فالسمع والطاعة لله رب العالمين خلق عليه البشر، مصداقًا لقوله تعالى: "وقالو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير".