المحت فرنسا، اليوم، إلى العودة لآلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات ارتكبتها إيران، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية، "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".

وتمارس الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب "حملة ضغوط قصوى" على إيران، متهمة إياها بالسعي لامتلاك السلاح النووي وبالقيام بدور "مزعزع للاستقرار في المنطقة". وتشهد إيران أزمة اقتصادية تفاقمت جراء تشديد العقوبات الامريكية في 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى، وهذه العقوبات تمنع إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من بيع نفطها إلى الخارج، وهو ما يشكل أحد أبرز عائداتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".