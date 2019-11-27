قصف الطيران الحربى الإسرائيلى، فجراليوم ، عدداً من المواقع فى قطاع غزة بالصواريخ، وأوقع دماراً فى ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعاً فى حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وآخر غرب المدينة بصاروخ واحد، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة. وقصف الطيران الحربى الإسرائيلى موقعاً غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، بصاروخين، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، دون وقوع إصابات.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف على القطاع جاء رداً على إطلاق قذيفة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال نفذ القصف رداً على إطلاق المقاومة أكثر من 3 صواريخ على مستوطنات «غلاف غزة». ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من غزة، باتجاه المنطقة المعروفة إسرائيلياً بـ«غلاف غزة»، وتم تفعيل منظومة «القبة الحديدية».

وأصيب 26 فلسطينياً، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى، قُبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف، فى مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، بأن المصابين بينهم 15 حالة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و11 حالة بالاختناق بالغاز، مشيرة إلى أن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة خلال المواجهات فى محيط المقام، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، فى وقت متأخر، أمس الأول، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت فى محيط «قبر يوسف».

الجامعة العربية تُحيى "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى"

من جهة أخرى، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، فعالية بمناسبة «اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى»، الذى أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1977، ليكون يوماً عالمياً لتأكيد التضامن مع كل حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة