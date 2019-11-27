تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة يسري رجب، من ضبط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس، وعدد من مقذوفات الطلقات النارية الفارغة داخل حاويتين قطع غيار السيارات قادمة من استراليا.

وتبين في المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بمجمع السيارات ببورسعيد، وبقيام اللجنة الجمركية المكونة من لجنة جمركية من مدير الساحة رقم 1 ومحمد نعمان، مدير مجمع السيارات، بكشف مشمول البيان الجمركي رقم 5697 لسنة 2019 باسم شركة "ق . ا . م" للاستيراد، والصنف عبارة عن 100 طرد قطع غيار سيارات مستعملة واردة من استراليا، وهدايا وخردوات قادمة من الأردن إلى ميناء غرب بورسعيد.

حيث تبين وجود طائرة آلية توجه لاسلكيا بالريموت كنترول، مزودة بكاميرات تصوير، ومجهزة لتركيب دائرة إلكترونية وغير واردة بالمستندات.

وفي المحاولة الثانية، وأثناء قيام لجنة للكشف والمعاينة بساحة الصفا والمروة بجمرك بورسعيد، والمكونة من الدكتور خالد عبدالله، مدير مجمع المنطقة الحرة، والدكتور محمد مصطفى، مدير الساحة، و فرج سليمان، مدير التعريفة، وحسن أبو جميل، مدير الحركة، بمعاينة مشمول الحاوية رقم RMOU5049005 القادمة من الأردن بيان جمركي رقم 2889 لسنة 2019 منطقة حرة باسم شركة "ا . للاستيراد"، ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 470 كرتونة هدايا وخردوات بوزن 10.508 طن

حيث تبين وجود 90 كوب زجاجي شفاف مثبت بكل منه مقذوف طلقات نارية فارغة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والاتجار، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الأمنية.

وقرر يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.