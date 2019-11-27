استضافت كلية الآثار جامعة الأقصر، اليوم، فعاليات مبادرة نقطة مياه تساوى حياة، التى أطلقها عدد من شباب مدينة الأقصر، بهدف نشر ثقافة ترشيد إستهلاك المياه.

واستقبل الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، وفد المبادرة ومسؤولى شركة مياه الشرب، والتى شاركت بدعم من لواء مهندس محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، للعمل على حث الشباب للحفاظ على كل نقطة مياه.

وحضر عدد من الطلبة الندوة، التي بدأها مسؤول المبادرة السيد زناتى على حسن، بشرح الهدف والأهمية من إطلاق شباب الأقصر للمبادرة.

وتلاها عرض من الدكتوره أمانى مدني، مدير عام إدارة العلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، لإحصائيات نسبة إستهلاك المياه، ونصيب الفرد من المياه، وأحدث الأساليب والطرق الفعالة للترشيد.

وشكر عميد كلية الآثار المجهود المقدم، من منفذى المبادرة.