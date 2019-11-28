أشار مصدر أمني عراقي، اليوم، إلى سقوط ثلاث قذائف هاون شمال شرق بعقوبة، مؤكدًا في حديث لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "ثلاث قذائف هاون سقطت، مساء اليوم، في أطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القذائف لم تتسبب بأضرار بشرية تذكر".

وفي 17 نوفمبر الجاري، أعلن قائد شرطة ديالى العراقية اللواء فيصل العبادي، مقتل خمسة من تنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة جبل "قزلاقز" شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى شرقي العراق.

وقال -في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إنه "وبناء على معلومات استخبارية نفذت قوة أمنية مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بديالى، وبإسناد من طيران الجيش عملية أمنية في منطقة جبل قزلاقز شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير ست مضافات لتنظيم داعش".

وأضاف العبادي، أنه تم خلال العملية، الاستيلاء على عبوة ناسفة، وأجهزة تفجير وثلاث دراجات جبلية ومؤن وتجهيزات إدارية، لافتا إلى أن القوات الأمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها الاستباقية، لتعقب الإرهابيين في المناطق الوعرة والنائية بالمحافظة ذاتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".