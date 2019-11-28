أصيب شاب بكسور مضاعفة في الساق والقدم وجروح متفرقة بالجسد، في طنطا، إثر سقوطه من الطابق الرابع، أثناء تحضيره طعاما للكلب.

تلقى اللواء محمد حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة مستشفى المنشاوي العام، بوصول (السيد ج. م.- 29 عاما)، مقيم درب الجرند شارع المديرية، قسم شرطة أول طنطا، إلى المستشفى مصابا بكسور مضاعفة في القدمين والساق، وتبين أن المصاب سقط من الطابق الرابع، وذلك أثناء تحضيره طعام الكلب.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقال الدكتور متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي العام، إنه جرى على الفور إدخال المصاب غرفة العمليات وتوفير الرعاية الطبية له.