حصلت السيارة "RAV4" من تويوتا على جائزة أحسن سيارة في فئة "Crossover" في حفل توزيع جوائز الإسبانية لعام 2020، في المعرض الذي أقيم في 20 نوفمبر، خلال الافتتاح الرسمي لمعرض لوس أنجلوس للسيارات، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

حيث قامت مؤسسة "Hispanic Motor Press Foundation" المتخصصة في تقييم أهم السيارات في السوق العالمي والأفضل في فئتها، في تقديم السيارة "RAV4" والتي تلبي احتياجات ورغبات العائلات.

واختار المجلس الاستشاري للمؤسسة لجنة مستقلة من المحلفين تتألف من صحفيي السيارات من أصحاب الأصول الإسبانية والمدونين وأصحاب الخبرة في صناعة السيارات لتقييم أكثر من 250 سيارة طراز جديدة في السباق للحصول على الجوائز.

وتم تصميم "RAV4" لتجسيد الأناقة والشخصية المستوحاة من شاحنات العلامة التجارية، وتضخيم الصفات المرغوبة في سيارة كروس كروس.

كما أن السيارة مزودة بمجموعة كاملة من الميزات الهندسية والتصميمية الخاصة بتطوير سيارات "تويوتا" من أجل توفير قدرة أكبر على القيادة وأسلوب متميز.