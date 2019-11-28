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"التنمية الأفريقي"يطلق مؤتمر فرص العمل وريادة الأعمال برعاية السيسي

"التنمية الأفريقي"يطلق مؤتمر فرص العمل وريادة الأعمال برعاية السيسي

برلماني: ضخ دماء شبابية في حركة المحافظين خطوة فارقة على الطريق الصحيح

برلماني: ضخ دماء شبابية في حركة المحافظين خطوة فارقة على الطريق الصحيح

وثائق تثبت خرق تركيا حظر التسليح ودعم المليشيات في ليبيا

وثائق تثبت خرق تركيا حظر التسليح ودعم المليشيات في ليبيا

جامعة طنطا تفوز على أسوان في كرة السلة

جامعة طنطا تفوز على أسوان في كرة السلة

مصرع مسن دهسا تحت عجلات قطار في دسوق

مصرع مسن دهسا تحت عجلات قطار في دسوق

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"رحمة للعالمين".. تعرف على قصة إسلام قبائل الجن على يد النبي

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